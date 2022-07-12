Тюменский подросток приехал в гости к родне в Ишим и утонул

Тюменский подросток, приехавший в гости к родне, утонул в Ишиме. Фото - ishim.admtyumen.ru.

В реке Ишим на территории СНТ «Локомотив» утонул 17-летний подросток из Тюмени, который приехал погостить к родственникам. Молодой человек купался в месте, где делать это запрещено.

– Юноша находился в компании своих сверстников, которые попытались помочь утопающему, но не смогли предотвратить трагедии. Подростки сообщили, что купались в водоеме без взрослых вопреки правилам безопасности, – рассказали подробности трагедии в пресс-службе администрации города Ишима.

В городском управлении по делам ГО и ЧС просят родителей провести с детьми разъяснительные беседы по вопросам безопасности на водоёмах. Им не следует оставлять несовершеннолетних без присмотра во время совместного посещения озер и рек: «Купание разрешено только в специально оборудованных для этого местах».

С 1 июня 2022 года в Тюменской области утонули 17 человек, из них 5 детей. В большинстве случаев причиной трагедии является халатность взрослых. Об этом проинформировали спасатели, которые провели рейд на реке Туре и озере Круглом.