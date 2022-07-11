С 1 июня 2022 года в Тюменской области утонули 17 человек, из них 5 детей. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

С 1 июня 2022 года в Тюменской области утонули 17 человек, из них 5 детей. В большинстве случаев причиной трагедии является халатность взрослых. Об этом проинформировали спасатели, которые провели рейд на реке Тура и озере Круглом.

– Некоторые демонстративно заплывали на большое расстояние от берега, а родители забрали малолетних детей с воды и увели на мелководье и на берег. Высокий градус присутствовал не только в июльском воздухе, но и у некоторых купающихся, – отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным сотрудников ведомства, несчастные случаи происходят в основном на несанкционированных и традиционно выбираемых местным населением для летнего отдыха пляжах.

Руководитель тюменского инспекторского отделения Центра ГИМС Сергей Каплин заявил, что часто взрослые оставляют детей без надзора и внимания. Кроме того, некоторые излишне самоуверенны. Также люди лезут в воду пьяными.