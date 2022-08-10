В Тюмени к вечеру 10 августа 2022 года откроют движение по второй полосе на червишевской развязке

В Тюмени к вечеру 10 августа 2022 году откроют движение по второй полосе на червишеской развязке. Фото - ГУС ТО.

В Тюмени к вечеру 10 августа 2022 года откроют движение по второй полосе путепровода на пересечении обхода г. Тюмени и Червишевского тракта. Уже через пару часов деформационный шов полностью застынет, потом рабочие начнут переставлять ограждение. Погода, слава богу, позволила дорожникам сделать свою работу быстро.

– На минувшей неделе приняли решение изменить график ремонта путепровода на Червишевском тракте. Изначально планировалось до конца августа отремонтировать сразу две перекрытые полосы. Но подрядчик сосредоточил силы на левой полосе, чтобы открыть её раньше срока, – напомнили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени отремонтируют улицы Мелиораторов и Полякова. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в регионе в 2022 году обновят более 106 километров дорог. Уже определены подрядчики для ремонта 126 участков региональных и местных автодорог.

В перечень объектов в первую очередь попадают участки автодорог с высокой интенсивностью движения, высокой аварийностью, а также дороги, которые ведут к значимым социальным объектам.