В Тюмени в 2022 году отремонтируют улицы Мелиораторов и Полякова. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени отремонтируют улицы Мелиораторов и Полякова. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в регионе в 2022 году обновят более 106 км дорог. Уже определены подрядчики для ремонта 126 участков региональных и местных автодорог.

– В перечень объектов в первую очередь попадают участки автодорог с высокой интенсивностью движения, высокой аварийностью, а также дороги, которые ведут к значимым социальным объектам, – отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области.

Так, в селе Луговом приведут в нормативное состояние почти три километра улицы Центральной. В сёлах Тюменского района уложат новый асфальт на десятках улиц. Большие объёмы работ запланированы в Перевалово и Успенке.