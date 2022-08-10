В Тюмени насмерть разбилась девочка, упав из окна многоэтажки. Фото - Денис Иванов.

В Тюмени насмерть разбилась девочка, упав из окна многоэтажки. Трагедия произошла накануне, 9 августа, вечером у дома № 21 на улице Холодильной.

Информацию об инциденте с фото разместили в одной из местных группу в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе регионального департамента здравоохранения ее подтвердили.

– Вызов поступил в 18.45. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя 10 минут. Медики констатировали смерть пациента, – сообщили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени из окна на шестом этаже в доме № 167 на улице Московский Тракт выкинули кошку. Сделал это некий мужчина, как утверждают очевидцы происшествия, со смехом.

«Кто-то с 6-го этажа со смехом выкинул кошку из окна! У кошки шок и как минимум сотрясение. Сфотографировать не успела, так как местные ребята увезли её в больницу на осмотр», – рассказала местная жительница в социальных сетях.