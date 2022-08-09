В Тюмени мужчину, который пропал три дня назад, нашли мертвым. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени 24-летнего мужчину, который пропал три дня назад, нашли мертвым. Об этом сообщают волонтеры.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Андрей Екимов ушел из своего дома на улице Проезд Заречный 6 августа. После это он перестал выходить на связь, о его местонахождении не было ничего известно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», жителя областной столицы нашли мертвым сегодня.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева высказалась о пропадающих в Тюмени детях. Звезда уверена, что расследованием дел о пропаже тюменских детей начали активно заниматься только сейчас, через 25 лет с момента первого исчезновения ребенка, не случайно. Она называет силовиков «бестолочами в погонах», считая, что за почти четверть века хотя бы кого-нибудь из детей можно было найти. Об этом она рассказала в видео на своем YouTube-канале.