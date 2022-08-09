«Как в парилке». Жители Тюмени изнывают от жары в душных автобусах

В Тюмени пассажиры жалуются на невыносимую духоту в автобусах. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы изнывают от жары в душных автобусах. С такими жалобами они обращаются к перевозчикам посредством социальных сетей.

«Когда уже начнут нормально относиться к людям, и включать кондиционеры в автобусах? Ехала в 22 автобусе – как в парилке, на улице жара, форточки не помогают! А вдруг кто-то будет ехать на дальний маршрут, и человеку станет плохо? И говорить «ну езди тогда на такси» мне не нужно, я плачу деньги за проезд и хочу ехать в комфортных условиях, хотя бы с включенным кондиционером», – такой пост появился в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Однако не все тюменцы, видимо, хотят ездить с комфортом. Таких жалобщиков теплолюбивые северяне назвали неженками: «Буквально 15 лет назад не было кондиционеров в автобусах, все ездили – не помирали, не возмущались. Что стало с людьми?». Другие вообще иронизируют: «Я вот тоже плачу за проезд 28 рублей. Где мой кондер, фуршет, швейцары с английской улыбкой, красная дорожка и сейф с лямом? Ничего не понимаю, ужасный сервис».

Но есть, конечно, и те, кто поддерживает автора публикации, мол, и правда, хочется в холодке ехать.

В пресс-службе городской администрации меж тем сообщили, что информацию передали организации перевозчика. Но в следующий раз попросили все же указывать более полные сведения – для принятия действующих мер.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмень прибыла партия из восьмидесяти новых комфортабельных автобусов. Мэр областного центра Руслан Кухарук лично принял участие в их приемке, в рамках рабочего совещания выехав на базу, где транспортные средства проходят техническое обслуживание.