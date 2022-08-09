В Тюменской области выполнен ремонт 120 трансформаторных подстанций. Фото - "Россети Тюмень".

В рамках подготовки электросетей к зиме «Россети Тюмень» выполнили комплекс мероприятий на объектах, питающих бытовых, промышленных потребителей и социально значимые объекты в сельской и городской местности в Тюменской области. К началу августа энергетики завершили плановый ремонт более 120 трансформаторных подстанций (ТП) классом напряжения 10(6)/0,4 кВ, что составляет свыше 80% от общего плана капитального ремонта.

Всего в текущем году компания направит порядка 19 млн рублей на повышение надежности 146 электроустановок распределительного комплекса региона. Запланированные мероприятия по капитальному ремонту ТП будут завершены до конца сентября текущего года.

Среди основных работ: замена и ремонт трансформаторов и коммутационной аппаратуры, установка автоматических выключателей – реклоузеров, проведение технического освидетельствования.

Своевременный плановый ремонт направлен на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей.