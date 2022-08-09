В Тюмени жестоко избили охранника торгового центра «Колумб» из-за продавщицы мороженого

В Тюмени жестоко избили охранника торгового центра «Колумб» из-за продавщицы мороженного. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени жестоко избили охранника торгового центра «Колумб». В настоящее время пострадавший находится в больнице.

По словам очевидцев, сегодня, 9 августа, утром мужчина, выполняя свои служебные обязанности, проверял пропуска у сотрудников ТЦ. Конфликт разгорелся после того, как продавщица мороженого отказалась предъявить документ.

На разборки приехали брат и знакомые тюменки. Они якобы отвели охранника в место, где не было камер, и избили его.

– В настоящее время участковый устанавливает все обстоятельства случившегося. По данному факту ведется проверка. После нее компетентные органы дадут произошедшему правовую оценку, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что неприятное происшествие случилось в Тюмени у школы № 92, которая располагается на улице Николая Гондатти, 13. Здесь пожилой мужчина в форме частного охранного предприятия набросился на школьников с криками: «Чтоб я больше здесь вас не видел!». Пока не известно, учащиеся этой ли самой школы попали под горячую руку пенсионера, но, скорее всего, это была не последняя их встреча.