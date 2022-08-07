В Тюмени из-за разгерметизации газового баллона произошел пожар: пострадали двое

Фото: ВК «ЧП Тюмень ЧС».

Жители улицы Авторемонтной в Тюмени сегодня вечером услышали громкий хлопок. По словам очевидцев, это произошло примерно в 5 часов вечера. На фото, опубликованных в социальных сетях, видно, что на месте работали пожарные и бригада скорой помощи.

В МЧС «Комсомольской Правде» — Тюмень» информацию подтвердили и уточнили, что инцидент произошел по адресу Авторемонтная, 45, квартира 1.

— Вызов поступил в 17.03, в сообщении говорилось о разгерметизации газового баллона с последующим горением. Площадь пожара составила два квадратных метра. На место привлекались две единицы техники и восемь человек от МЧС. На месте работают дознаватели, они уточняют все обстоятельства, — пояснили в пресс-службе МЧС.

Также изданию подтвердили информацию о двух пострадавших. Комментарий у департамента здравоохранения запрошен.

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По данным департамента здравоохранения, обоих пострадавших доставили в больницы. У одного из них помимо ожога диагностировали перелом бедра.

— Сейчас проводят хирургическое вмешательство по экстренным показаниям, состояние тяжелое. У второго пациента также диагностировали ожог тела, в настоящее время пострадавший получает лечение в отделение реанимации. Состояние тяжелое, — рассказали «КП» — Тюмень» в департаменте здравоохранения.