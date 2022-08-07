В Тюмени в этом году на бюджет поступят более 17 тысяч первокурсников. Фото: архив «КП».

В этом году на бюджетные места в учебные заведения Тюменской области поступят более 17 тысяч абитуриентов. Вузы получили 6 тыс. 894 бюджетных места, организации среднего профессионального образования — 9 тыс. 415.

Как сообщает «Вслух.ру», прием согласий на поступление в вузы закончился 3 августа. Приказы о зачислении опубликуют 9 августа. Абитуриенты, подлежащие приоритетному зачислению, узнали об этом еще 30 июля.

В ссузах документы принимают до 15 августа. Подать заявление можно через портал госуслуг. Важны не результаты ЕГЭ, а средний балл по аттестату.

На платное обучение в вузах претендуют более 7 тысяч абитуриентов, в ссузах — более 2,5 тысячи.