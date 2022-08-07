С помощью высоких технологий у тюменца обнаружили редкое заболевание. Фото: архив «КП».

Для диагностики рака врачи тюменского «Медгорода» используют визуализирующие исследования: МРТ, КТ, ПЭТ (позитронно-эмиссионную томографию). Недавно благодаря такому скринингу рентгенологи выявили у тюменца редкую болезнь.

Пациент жаловался на затрудненное мочеиспускание, боли в пояснице и частые эпизоды пиелонефрита — все это продолжалось больше 15 лет. Во время очередного обострения мужчина обратился к врачам. УЗИ показало подозрение на злокачественную опухоль левой почки. Пациента отправили к урологу в «Медгород», а оттуда — на МРТ органов брюшной полости с внутренним контрастированием.

— Результаты исследования позволили диагностировать достаточно редкое заболевание — болезнь Ормонда. Междисциплинарный консилиум установил, что данных о наличии злокачественной опухоли нет. Пациенту составили план лечения, — рассказали в пресс-службе «Медицинского города».

С начала года в «Медгороде» провели больше трех тысяч подобных исследований, в 2021 году — больше семи тысяч.