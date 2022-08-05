Выпивавшую и буянившую в самолете на Тюмень парочку встретили полицейские. Фото: архив "КП"

Выпивавшую и буянившую в самолете, летевшем в Тюмень, парочку встретили полицейские. Воздушное судно направлялось в областную столицу из Сочи.

– По прибытию самолета стражи порядка задержали женщину и мужчину. Они во время полета распивали алкогольные напитки и мешали другим пассажирам, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

35-летних тюменцев доставили в дежурную часть. Их привлекли к административной ответственности по статье «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что мужчина, совершавший авиарейс Анталья (Турция) – Тюмень, был задержан в аэропорту Рощино сотрудниками полиции. Наряд потребовался для жителя Омска 1983 года рождения, который во время нахождения борта в воздухе нецензурно ругался в адрес бортпроводников, а на замечания пассажиров и экипажа вовсе не реагировал. Правонарушителя доставили в дежурную часть. Его привлекли к административной ответственности.