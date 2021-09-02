В Тюмени буйного пассажира авиарейса наказали за мат

Мужчина, совершавший авиарейс Анталья (Турция) — Тюмень, был задержан в аэропорту «Рощино» Фото: Мария Толстихина

Мужчина, совершавший авиарейс Анталья (Турция) – Тюмень, был задержан в аэропорту Рощино сотрудниками полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

В дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Рощино вчера утром поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса Анталья (Турция) – Тюмень требуется наряд.

Наряд потребовался для жителя Омска 1983 года рождения, который во время нахождения борта в воздухе нецензурно ругался в адрес бортпроводников, а на замечания пассажиров и экипажа вовсе не реагировал.

Правонарушителя доставили в дежурную часть. Его привлекли к административной ответственности.