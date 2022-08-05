Управление ЖКХ в Тюменском районе выплатит укушенной собакой девочке 40 тысяч рублей. Фото: архив "КП"

Управление ЖКХ в Тюменском районе выплатит укушенной собакой 8-летней девочке 40 тысяч рублей. Инцидент произошел 3 апреля 2022 года в поселке Винзили недалеко от дома школьницы.

– К ребенку подошла бездомная собака, стала на нее лаять, после чего подпрыгнула и укусила за кисть. У несовершеннолетней зафиксировали множественные ушибы правого предплечья и укушенную ссадину правой кисти, – рассказали в пресс-службе прокуратуры, куда обратилась мама пострадавшей с просьбой помочь взыскать моральный вред.

Сотрудники ведомства направили в Тюменский районный суд соответствующий иск. Там дело рассмотрели и взыскали с управления ЖКХ деньги.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что бездомные собаки стали реже кусать тюменцев. В прошлом году зарегистрировано 3 279 укусов, в 2020-м – 3 860.

– Отлов безнадзорных собак, имеющих неснимаемые или несмываемые метки, производится МКУ «ЛесПаркХоз» только в тех случаях, когда от граждан поступают заявки на отлов именно этих особей по причине проявления ими немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека, – отметили в департаменте городского хозяйства.