«Ничего святого». В Тюмени у девушки украли инвалидную коляску: она не может выйти из дома

В Тюмени девушка, у которой украли инвалидную коляску, не может выйти из дома. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени у девушки украли инвалидную коляску. О бессовестных воришках в социальных сетях рассказала местная жительница.

«По улице Седова, 66 была украдена инвалидная коляска прям из-под двери квартиры. Кто это сделал, лучше верните по-хорошему, заявление написано. Девушка теперь не может выйти из дома без средства передвижения», – написала горожанка.

Под постом комментаторы стали обсуждать личности тех, кто мог такое сделать: «Ужас какой! Взять и украсть. Нет совести, нет чувств у этого человека! Бедная девушка»; «Это что-то из ряда вон выходящее, верните коляску». Тюменцы предполагают, что коляску могли украсть для того, чтобы собирать милостыню.

А пока одни возмущаются поступком, другие готовы помочь горожанке в сложившейся ситуации. Сразу несколько человек просят контакты девушки. Один из мужчин, сообщил, что готов купить девушке новую коляску, другой – что может отдать – тоже абсолютно новую.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в отдел полиции № 8 Тюмени с заявлением о краже отопительных приборов обратился представитель детского сада, расположенного на улице Садовой. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

На место совершения преступления прибыли оперативники. Они установили подозреваемых в краже и задержали их. Местные жители 1989 года рождения ночью сломали металлический забор и проникли на охраняемую территорию учреждения, откуда похитили 15 батарей отопления.