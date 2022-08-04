«Подготовка к отопительному сезону?» Тюменцы похитили из детского сада батареи

В Тюмени друзья украли из детского сада батареи. Фото: Архив "КП"

В отдел полиции № 8 Тюмени с заявлением о краже отопительных приборов обратился представитель детского сада, расположенного на улице Садовой. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

На место совершения преступления прибыли оперативники. Они установили подозреваемых в краже и задержали их. Местные жители 1989 года рождения ночью сломали металлический забор и проникли на охраняемую территорию учреждения, откуда похитили 15 батарей отопления.

– Наняв машину, злоумышленники отвезли похищенное в пункт приема металла и сдали за восемь тысяч рублей. Деньги разделили и потратили на личные нужды, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении ранее судимых мужчин следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.