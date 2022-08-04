Тюменскую трассу перекроют из-за велогонки 3, 4 и 5 августа 2022 года. Фото: Архив "КП"

Движение на участке автомобильной дороги Богандинский – Червишево – Чаплык перекроют из-за соревнований по велосипедному спорту 3, 4 и 5 августа 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Так, 3 – 4 августа ограничение движения коснётся участка дороги от ул. Северной в д. Чёрная Речка до переулка Лесной в с. Мичурино. 5 августа временно закроют для движения участок от поворота на «Жемчужину Сибири» до пер. Лесной в с. Мичурино.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени 6 августа пройдет третий тур гонки-критериум в рамках первенства области по велосипедному спорту-шоссе. Из-за этого будут перекрыты дороги с 7.00 до 16.00.

Ограничение коснется улиц Республики (от здания № 2 на ул. Ленина до ул. Ямской), ул. Ямской (от ул. Республики до ул. Казанской), ул. Казанской (от ул. Ямской до ул. Луначарского) и ул. Луначарского (на участке от ул. Казанской до ул. Республики).