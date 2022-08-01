В центре Тюмени 6 августа 2022 года перекроют дороги из-за велогонки

В центре и на Доме Обороны в Тюмени 6 августа 2022 года перекроют дороги из-за велогонки. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени 6 августа пройдет третий тур гонки-критериум в рамках первенства области по велосипедному спорту-шоссе. Из-за этого будут перекрыты дороги с 7.00 до 16.00.

Ограничение коснется улиц Республики (от здания № 2 на ул. Ленина до ул. Ямской), ул. Ямской (от ул. Республики до ул. Казанской), ул. Казанской (от ул. Ямской до ул. Луначарского) и ул. Луначарского (на участке от ул. Казанской до ул. Республики).

– Участников дорожного движения просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в местном департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.