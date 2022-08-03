Тюменцам начнут распылять вакцину от коронавируса в нос. Фото: Архив "КП"

В тюменские больницы уже доставили назальную вакцину от коронавируса: распылять ее будут, соответственно, в нос. Теперь медики ждут специальные насадки-распылители на шприцы.

– Состав вакцины, которая вводится внутримышечно и интраназально – один и тот же. При первой вакцинации пациенту необходимо ввести два компонента с интервалом три недели. А для ревакцинации хватит одной процедуры, – рассказали в департаменте здравоохранения региона.

В пресс-службе ведомства утверждают, что на сегодняшний день медорганизации получили достаточное количество препарата. Таким образом, после поступления специальных устройств для шприца местные пациенты могут сделать вакцинацию без укола.

Отметим, что число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 августа 2022 года увеличилось на 186. Всего с начала пандемии ковид подхватили 194 068 человек.

По состоянию на 3 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 038 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах.