Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 августа 2022 года: заболели еще 186 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 августа 2022 года увеличилось на 186. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 августа 2022 года увеличилось на 186. Всего с начала пандемии ковид подхватили 194 068 человек.

По состоянию на 3 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 038 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ. Выздоровели за сутки 10 266 человек, или на 19,7% больше в сравнении с 2 августа 2022 года. Выявлено 14 638 новых случаев. Умерли за сутки 43 человека.