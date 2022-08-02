Александр Долгушин: «Кампус должен быть комфортным для студентов и жителей города»

Молодой предприниматель Александр Долгушин заявил, что будущий межвузовский кампус мирового уровня, который намерены построить в Тюмени, должен быть комфортным не только для студентов, но и жителей города. Они будут туда тоже приходить.

– Это достаточно крупный проект, – подчеркнул Долгушин.

Напомним, что в шести вузах Тюменской области обучается более 48 тысяч студентов. Межвузовский кампус – не просто комфортное жилье для студентов и преподавателей, а общественное пространство для всех.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что владелец бизнеса по производству протезов Владимир Евсеенко отметил, что хотел бы видеть в межвузовском кампусе мирового уровня, который собираются возвести в Тюмени, научные лаборатории и мастерские (там можно проводить исследования при поддержке государства). По его мнению, нужно обратить внимание на узкие специальности и направления.