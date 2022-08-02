Тюменцы хотят видеть в кампусе научные лаборатории и мастерские. Фото: Вадим Бегун

Владелец бизнеса по производству протезов Владимир Евсеенко отметил, что хотел бы видеть в межвузовском кампусе мирового уровня, который собираются возвести в Тюмени, научные лаборатории и мастерские (там можно проводить исследования при поддержке государства). По его мнению, нужно обратить внимание на узкие специальности и направления.

– В свою мастерскую мы искали технолога-протезиста в регионе около двух лет, так как сфера очень узкая, – объяснил Владимир. – А вообще, идея классная. Хорошо, что деньги выделяются на реализацию крутых задумок. Такие проекты как глоток свежего воздуха для нового поколения, студентов и заинтересованных граждан. Интересно будет посмотреть, в какой форме это в итоге реализуется.

Также Евсеенко предложил создать в кампусе больше площадок для развития точных наук и информационных технологий.