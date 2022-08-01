На улице Семенова в Тюмени мужчина при ребенке подрался с прохожим. Фото: скриншот с видео

На улице Семенова в Тюмени мужчина при ребенке подрался с прохожим. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы. По их словам, инцидент с криминальным оттенком произошел на следующий день после Дня города, 31 июля.

«Беспредельная драка на Николая Семёнова – при ребёнке, лежачего – ногой! Дикари, слава богу, ребёнок не пострадал. Отцы, настоящие и потенциальные, будьте разумнее, не берите детей на прогулки «под пивко» и на встречи с неадекватным контингентом!» – рекомендует аноним.

На видео видны стоящие около подъезда дома мужчины. Один из них выпивал и курил. Он-то и получил хороший удар в лицо.

В Управлении МВД по Тюменской области о небольшом конфликте знают. В пресс-службе ведомства сообщили, что участники инцидента уже установлены. В настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям всех, кто участвовал в разборках.

«Куда катится этот мир и какую модель поведения мы подаём своим детям, когда не в состоянии сдержать свои эмоции и спокойно решить вопрос?!» – такие комментарии оставляют горожане под постом с видео.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в поликлинике № 5 в Тюмени подрались женщины. Потасовка произошла в очереди к хирургу. По всей видимости, горожанка заслонила дверь к специалисту и не желала пропускать наглую посетительницу. Однако силой удержать дверь она не смогла, та прорвала оборону и забежала-таки к врачу, при этом получив по голове.

Одна из очевидиц сняла происходящее на видео. Она рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень», что женщина, которая защищала дверь, была не права. Дело в том, что люди из очереди заходили на прием к специалисту через одного – по записи и в порядке живой очереди. Та, что в итоге, как видно на видеоролике, упала на пол, пришла позже, ее такой порядок очередности не устроил. Она пыталась зайти в кабинет быстрее тех, кто ждал своей очереди уже более двух часов.