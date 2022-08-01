На хлебокомбинате в Тюмени женщина упала в работающую машину для замеса теста и скончалась. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

На хлебокомбинате в Тюмени произошло ЧП: погибла женщина. Она упала в работавшую тестомесильную машину и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Происшествие случилось 30 июля около 15.00 в одном из производственных цехов предприятия. В это время рабочая чистила внутреннюю поверхность машины для замеса теста. Из-за нарушения правила ведения работ на производстве горожанка упала прямо в агрегат и скончалась тут же на месте.

– По данному факту следственным отделом по Калининскому административному округу возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», – рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что погибшая в Тюмени 31-летняя крановщица вела «Тик-Ток» с 40 тысячами подписчиков. Также известно, что у женщины осталось двое детей. Посредством социальных сетей организован сбор денег. Их передадут родителям погибшей.