В Тюмени насильника девушки замели по «горячим следам». Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские следователи предъявили обвинение 48-летнему жителю региона. Мужчина надругался над местной жительницей.

По информации СК, инцидент произошел 15 июля. Обвиняемый напал на женщину и изнасиловал.

– Злоумышленника задержали по горячим следам. В настоящее время ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени больше 8 месяцев разыскивают мужчину, который пытался изнасиловать 20-летнюю девушку. Преступление случилось еще 4 декабря 2021 года.

Около семи часов вечера в подъезде жилого дома на улице Амурской неизвестный напал на горожанку и попытался лишить ее чести. Довести свой преступный замысел до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам.