В Тюмени больше 8 месяцев разыскивают мужчину с большим носом, который пытался изнасиловать 20-летнюю девушку. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени больше 8 месяцев разыскивают мужчину, который пытался изнасиловать 20-летнюю девушку. Преступление случилось еще 4 декабря 2021 года.

– Около семи часов вечера в подъезде жилого дома на улице Амурской неизвестный напал на горожанку и попытался лишить ее чести. Довести свой преступный замысел до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам, – напомнили в пресс-службе следственного комитета по региону.

Следователи составили фоторобот подозреваемого. Его рост составляет около 180 сантиметров, возраст 20 – 25 лет, худощавого телосложения, нос большого размера. Злодей был одет в двухцветную дутую зимнюю куртку, верхняя часть которой чёрного цвета, нижняя – белого, темные спортивные штаны с боковыми полосками белого цвета, вязаную шапку светлого цвета и обувь светлого цвета.

Если вы обладаете информацией о гражданине, схожем по приметам с мужчиной, изображенном на фотороботе, сообщите сведения по телефонам: следственный отдел по Калининскому округу: 8 (3452) 64-78-27, тел. круглосуточной оперативной связи: 8-904-491-43-25, дежурная часть ОП № 7 УМВД России по г. Тюмени: 8 (3452) 29-11-29, 29-11-20. Конфиденциальность гарантируется.