Священник, у которого 11 детей, получит новый дом в Вагайском районе площадью 120 кв. м Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Священник Владимир Климов, который воспитывает 11 детей, получит новый дом площадью 120 квадратных метров в селе Черном Вагайского района. Соответствующее решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приёма граждан весной этого года. С просьбой выделить материальную помощь для ремонта жилья Владимир Климов обратился сам.

По словам губернатора, техническое состояние дома оставляет желать лучшего, да и семье с одиннадцатью детьми тесновато.

– Поэтому решили, что лучше построить новый дом, который будет вдвое больше, чем сейчас. Уверен, большой и дружной семье Климовых в нем будет уютно, – отметил Александр Моор.

Чтобы построить новый дом Владимиру Климову, из областного бюджета выделили материальную помощь. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Тюменской области. По данным администрации Вагайского района, дом для семьи Климовых построят до конца 2022 года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», более 10 тысяч семей, имеющих трех и более детей, с 2011 года получили дополнительную меру поддержки, а именно бесплатный земельный участок. Из них 593 семьи его получили в 2022 году, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области. В середине 2020 года у многодеток появилась возможность взамен земельного участка получить целевую социальную выплату. За два года её получили 322 семьи, из которых 41 семья – в этом году.

Мера поддержки по обеспечению многодетных семей земельными участками в Тюменской области оказывается в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Посмотреть, в каких муниципальных образованиях выдают бесплатные земельные участки многодетным семьям (по данным на 1 июля 2022 года), можно здесь.