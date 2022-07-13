Бесплатный земельный участок в Тюменской области за полгода получили 593 многодетных семьи Фото: pixabay.com

Более 10 тысяч семей, имеющих трех и более детей, с 2011 года получили дополнительную меру поддержки, а именно бесплатный земельный участок. Из них 593 семьи его получили в 2022 году, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области. В середине 2020 года у «многодеток» появилась возможность взамен земельного участка получить целевую социальную выплату. За два года её получили 322 семьи, из которых 41 семья – в этом году.

Сейчас минимальная социальная выплата на семью с тремя детьми составляет 386 350 рублей, однако на четвертого и на каждого следующего ребенка доплата составляет 77 270 рублей. Яркий пример: семья из Тобольска с семью детьми, которая получила выплату на общую сумму почти 700 тысяч рублей. На эти деньги супруги купили дом в микрорайоне Менделеево.

Напомним, что мера поддержки по обеспечению многодетных семей земельными участками в Тюменской области оказывается в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Посмотреть, в каких муниципальных образованиях выдают бесплатные земельные участки многодетным семьям (по данным на 1 июля 2022 года) можно здесь. Как отметили в департаменте имущественных отношений Тюменской области, воспользоваться льготой может семья с тремя и более детьми, стоящая в очереди на получение участка под ИЖС. Земельные участки для садоводства или под ИЖС предоставляются в пределах муниципалитета, в котором проживают многодетные семьи.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», лидерами по предоставлению участков являются Тюмень, Тюменский район, Заводоуковский городской округ и Ялуторовск.