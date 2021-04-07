Более девяти тысяч тюменских семей получили бесплатные земельные участки. Фото: Ольга Крыльцова

Более девяти тысяч тюменских семей получили бесплатные земельные участки за 10 лет, с начала 2021 года – 116. В 18 муниципальных образованиях уровень обеспеченности семей участками составляет от 95% до 100%.

Лидером по предоставлению участков является Тюмень (3 071 участок), Тюменский район (1 226), Заводоуковский городской округ (700) и Ялуторовск (496). Кстати, с июля прошлого года родители могут получить деньги вместо земли. Такую поддержку выбрали 192 семьи, из них 23 – в этом году.

– Воспользоваться льготой может семья с тремя и более детьми, которая стоит в очереди на получение участка под ИЖС. Минимальная социальная выплата на семью с тремя детьми составит 323 250 рублей. На четвертого и каждого последующего ребенка будет предоставляться доплата в размере 64 650 рублей, – напомнили в департаменте имущественных отношений Тюменской области.