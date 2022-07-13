В Тюмени дом на Лесобазе, где бушевал сильнейший пожар, признан зоной вероятной ЧС. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени дом № 93 на улице Камчатской, где накануне, 12 июля, бушевал сильнейший пожар, признан зоной вероятной ЧС. По итогу заседания решили, что конструкции дома могут обрушиться в любой момент.

– Для предотвращения возможных несчастных случаев дом оградят по всему периметру, исключая доступ к нему людей. Будет обеспечена охрана общественного порядка. Спасатели обеспечат безопасность жильцов, которые будут выносить имущество, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В ведомстве сообщили, что в двухэтажном доме, которому уже 42 года, 12 квартир, в которых проживало более 30 человек. В 2021 году строение признали аварийным и подлежащим сносу. Установлен срок отселения – до конца 2023 года. Жителям предложили разместиться в гостинице.