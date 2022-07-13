В Тюмени девочка упала из окна на 6-м этаже и находится в реанимации

В Тюмени девочка упала из окна на 6 этаже и находится в реанимации. Фото - google.com.

В Тюмени на крышу поликлиники № 1, которая находится на улице Газовиков, упала девочка. В настоящее время она находится в реанимации.

– Ребенка доставили в детское приемное отделение областной клинической больницы № 2, после чего перевели в анестезиолого-реанимационное отделение детского стационара. Сейчас специалисты оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь, – рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в ТРЦ «Галерея Вояж» в Тюмени ребенок упал со второго этажа. Инцидент произошел внутри торгового центра. По информации очевидцев, ребенок, на вид которому около шести лет, мог встать на диван ногами и нечаянно перекинуться через ограждение. К счастью, искусственное дерево смягчило удар.