В ТРЦ в Тюмени ребенок упал со второго этажа. Фото: c cайта 2ГИС

В ТРЦ «Галерея Вояж» в Тюмени ребенок упал со второго этажа. Инцидент произошел внутри торгового центра.

По информации очевидцев, ребенок, на вид которому около шести лет, мог встать на диван ногами и нечаянно перекинуться через ограждение. К счастью, искусственное дерево смягчило удар.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что инцидент случился на выходных, а именно 27 ноября. Вызов в скорую поступил в 17.29. Бригада медков подъехала на место происшествия спустя семь минут.

– Мальчику оказали помощь в условиях анестезиолого-реанимационного отделения детского стационара Областной клинической больницы №2 по поводу травм головы. Теперь его перевели в детскую хирургию, – сообщили в ведомстве.