Житель Тюмени избил жену, которая застукала его дома с двумя девушками. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени местного жителя оштрафовали на пять тысяч рублей. Хулиган избил собственную жену, когда та выгнала его подружек из дома.

Мужчина в своей квартире развлекался в обществе двух девушек. Около двух часов ночи неожиданно с работы вернулась супруга. Она устроила скандал и выгнала женщин.

– Решив проучить супругу, изменщик избил ее. Та ушла из дома и обратилась с заявлением в полицию, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Травмы оказались не столь серьезными. Именно поэтому тюменца привлекли не к уголовной, а только к административной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в дежурную часть ялуторовской полиции поступило сообщение от 32-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что ее избил муж. Участковый задержал подозреваемого.

Как установил правоохранитель, супруги временно не проживают вместе. В день конфликта потерпевшая находилась в гостях у своего мужа, который живет в их совместном строящемся новом доме.