Ялуторовец избил жену, которая пришла к нему в гости. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ялуторовской полиции поступило сообщение от 32-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что ее избил муж. Участковый задержал подозреваемого.

Как установил правоохранитель, супруги временно не проживают вместе. В день конфликта потерпевшая находилась в гостях у своего мужа, который живет в их совместном строящемся новом доме.

– После распития спиртного между мужчиной и женщиной произошла ссора, в результате которой глава семейства несколько раз ударил жену по лицу. Вернувшись в их старый дом, она сообщила о случившемся в полицию, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимого подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, возможен и арест. 35-летний ялуторовчанин отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.