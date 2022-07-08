В Тюмени подвели итоги проекта «Наставничество». Фото предоставлено "КП".

7 июля в Доме проекта «Наставничество» прошла отчетная встреча по итогам проекта за 2021»2022 гг.

На встрече, которую посетили заместитель главы города Тюмени Третьяков Владимир Сергеевич, представитель департамента труда и занятости Тюменской области Шевелев Антон Сергеевич, представитель департамента социального развития Тюменской области Мясникова Юлия Геннадьевна, руководитель отдела опеки, попечительства и охраны прав детства г. Тюмени и Тюменского района Самойлова Светлана Никитична, представитель управления социальной защиты г. Тюмени и Тюменского района Красивина Ольга Витальевна, директор регионального центра «Семья» Перминова Елена Владимировна, обсудили итоги прошедшего учебного года и отметили приоритетные направления развития проекта.

Руководитель Юлия Фатхуллина рассказала про успехи и достижения проекта в целом и его участников в частности.

Фото предоставлено "КП".

Так, у 12 младших детей, прошедших курс нейрокоррекции, значительно улучшилась мотивация. У 85% участников снизилась утомляемость и увеличилось внимание.

– Одним из основных показателей такого успеха стало увеличение занятий с одного до двух в неделю, что позволило удерживать общую динамику и заинтересованность детей, – отметил психолог проекта Анна Кузнецова.

В этом году мы продолжили занятия курса «Беременна в 16», где будущим и уже молодым мамам помогали справляться со сложившийся ситуацией, учили занятиям с детьми, разъясняли различные варианты получения социальной помощи и поддержки.

– Помимо этого, приглашенные специалисты-гинекологи рассказывали про особенности протекания беременности, что значительно успокаивало молодых мам, - отметила тренер проекта Екатерина Попелушко.

Фото предоставлено "КП".

Одним из новых направлений, в котором мы развивались в этом году, стало участие детей в театральной мастерской «ТеМа». Со слов педагога Светланы Ханжиной, на каждом занятии приходилось буквально прорываться через сопротивление подростков, заслуживать их доверие и создавать атмосферу, в которой они не боялись бы высказывать свое мнение. Итоговый результат восьмимесячных занятий получился отличным – поставили 20-минутный спектакль «Про счастье», в котором ребята исследовали, что такое счастье.

Еще одной новой нишей стало трудоустройство подростков, находящихся в социально опасном положении. На протяжении полугода мы провели два больших образовательных блока («Работа: радость или мучение» и «Встреча с людьми дела»), где давали ребятам как теоретические знания, например составление резюме и основы тайм-менеджмента, так и практические моменты – помогали записываться на собеседования и стажировку, знакомили с представителями различных профессий. Мы сотрудничаем с 47 компаниями, которые готовы взять на работу подростка до 18 лет. Также некоторые наши партнеры готовы бесплатно обучить и трудоустроить ребят по различным направлениям – столярное и слесарное дело, бьюти-сфера.

– За период осуществления этого направления мы смогли заявить о себе как о специалистах, которые ассоциируются с вопросом подросткового трудоустройства. К нам продолжают поступать запросы как от работодателей, так и от желающих найти работу, – отметила куратор проекта Рания Кутумова.

В завершении Юлия Фатхуллина отметила, что наивысшие показатели могут быть достигнуты только при постоянной и последовательной реализации проекта, точечном и индивидуальном подходе к работе с детьми и молодежью. Этот факт еще раз подчеркивает необходимость продолжения программ по всем указанным направлениям.

Сейчас идёт набор наставников. Приём заявок до 15 августа. Заявку можно подать на сайте www.nastavnik72.ru.