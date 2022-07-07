Улицы и дворы у ТЦ «Солнечный» в Тюмени затопило из-за повреждения водовода. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Улицы и дворы у ТЦ «Солнечный» в Тюмени затопило из-за повреждения водовода в районе дома 54а на улице Пермякова. Об этом сообщили в местном водоканале.

– Этот участок сети эксплуатируется с 1991 года. Это первое повреждение трубопровода за 30 лет работы. С целью предотвращения повторения подобных инцидентов сейчас рассматривается вопрос перекладки чугунного водовода, – отметил главный инженер компании Виталий Гурский.

Кстати, восстановительные работы специалисты провели без отключения воды в домах. Всего лишь на время была ограничена подача воды в детский сад, туда организовали подвоз воды.

– Сегодня с утра наша техника еще раз прометет парковку, которая была залита водой, и начнутся работы по восстановлению благоустройства. Правилами на такие работы отводится 7 дней, но мы приложим все усилия, чтобы завершить работы качественно и быстро, – заявил и. о. директора по производству «Росводоканал Тюмень» Максим Мошкин.