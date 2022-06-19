Фольклорный ансамбль «Яромилъ» исполнит оперу Глинки «Жизнь за царя» на фестивале «Лето в Тобольском Кремле»

Фото: лето-в-кремле.рф

Фольклорный ансамбль «Яромилъ» из Тюмени выступит на XIII музыкальном фестивале «Лето в Тобольском Кремле». Созданный в 2011 году на базе ТГАКИСТ под руководством Русланы Лосевой ансамбль исполнит оперу композитора Михаила Глинки «Жизнь за царя». Это произведение – редкий гость на оперной сцене из-за масштабности сочинения и исключительной трудности вокальных партий.

Но солисты Диана Белозор, Елизавета Целикова, Андрей Триллер и Сергей Кузьмин вместе с хоровой капеллой Тюменской филармонии и Тюменским филармоническим оркестром все-таки представят слушателям выдающееся произведение русской музыки.

Специально для «Лета…» ансамбль подготовил две музыкально-игровые программы по 30 минут, рассчитанные для разного возраста. Как сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области, задушевная русская песня и энергетика коллектива растопят сердца любого зрителя и подготовят его к восприятию оперы с историческим сюжетом.