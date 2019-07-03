2019-07-03T11:26:10+03:00
Звезды

«Лето в Тобольском Кремле» назвали главным событием июля

Такую оценку фестивалю дал портал Культура РФ
Вадим Бегун
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Тюменцы побывают главном мероприятии июля.Тюменцы побывают главном мероприятии июля.Фото: Ольга Крыльцова
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Портал Культура РФ назвал музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» главным событием июля. Кроме того, он входит в топ-200 лучших событий 2019 года Events In Russia.

Как стало известно, в рамках мероприятия будут исполнены арии из таких опер, как «Сила судьбы», «Кармен», «Трубадур», «Алеко» и других. В концерте примут участие Тюменский филармонический оркестр, хоровая капелла Тюменской филармонии, а также ведущие солисты Академии оперных певцов Мариинского театра под руководством народной артистки России Ларисы Гергиевой.

В разные годы в фестивале принимали участие звезды мировой величины – Дмитрий Хворостовский, Сергей Безруков, Юрий Башмет и другие.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что на «Лето в Тобольском Кремле» продано больше половины билетов. Зал под открытым небом на площади Тобольского Кремля рассчитан на три тысячи посадочных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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