2019-07-01T14:47:44+03:00
Звезды

На «Лето в Тобольском Кремле» продано больше половины билетов

До уникального культурного события региона осталось несколько дней
Вадим Бегун
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Тюменцы услышат голоса ведущих солистов Академии оперных певцов Мариинского театраТюменцы услышат голоса ведущих солистов Академии оперных певцов Мариинского театраФото: Кира Санникова
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ХI Музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» пройдет уже в эту субботу, 6 июля, в духовной столице Сибири. На Красной площади Тобольска прозвучат арии известных опер русских и зарубежных композиторов.

Их исполнят ведущие солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В программе «Оперного-Гала» тюменцы услышат голоса Андрея Серова, Анны Матис, Натальи Павловой, Татьяны Старковой, Ярослава Петряника и Саввы Хастаева.

Также перед слушателями выступят коллективы Тюменской филармонии: Тюменский филармонический оркестр и Хоровая капелла, отметили в концертно-театральном объединении.

Жители региона традиционно проявляют повышенный интерес к культурному событию. На сегодняшний день продано уже порядка двух тысяч билетов. Всего же зал под открытым небом на площади Тобольского Кремля рассчитан на три тысячи посадочных мест.

Отметим, за все время проведения фестиваля в нем принимали участие звезды мировой величины, такие как Дмитрий Хворостовский, театр «Геликон-опера», Сергей Безруков, Юрий Башмет, театр «Новая опера», солисты Мариинского театра и другие знаменитости.

Кроме того, «Лето в Тобольском Кремле» входит в топ-200 лучших событий 2019 года Events In Russia.

ИСТОЧНИК KP.RU

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