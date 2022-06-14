В Тюмени очевидцы обнаружили тело мужчины в автомобиле

В Тюмени очевидцы обнаружили тело в автомобиле. Фото: Ольга Крыльцова

На улице Моторостроителей в Тюмени обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, оно находилось в салоне «Тойоты Камри». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

– Признаков криминальной смерти на теле нет. Сейчас проводится доследственная проверка. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего, – рассказали в ведомстве.

От чего скончался мужчина, пока не известно. Причину смерти должна установить экспертиза.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на третьем километре тюменской окружной дороги, в районе озера Липовое, сгорела иномарка. В автомобиле было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе нее будут установлены причины и условия, которые могли привести к трагедии.

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