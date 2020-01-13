13 Янв. 2020 2020-01-13T13:01:49+03:00

В авто, сгоревшем дотла на тюменской объездной дороге, нашли тело. Фото - СК по Тюменской области.

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Сегодня, 13 января, на третьем километре тюменской окружной дороги в районе озера Липовое сгорела иномарка. В автомобиле было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

– По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе нее будут установлены причины и условия, которые могли привести к трагедии, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что уже проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение ряда судебных экспертиз по установлению причин пожара и смерти, а также личности мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на объездной дороге в районе Березняков горела иномарка. К сожалению, огонь не пощадил машину: она полностью выгорела.

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ИСТОЧНИК KP.RU