13 Янв. 2020 2020-01-13T11:56:55+03:00

В Тюмени на объездной автодороге полностью выгорела иномарка. Фото - скриншот из видео.

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В Тюмени сегодня, 13 января, на объездной дороге в районе Березняков горела иномарка. К сожалению, огонь не пощадил машину: она полностью выгорела.

– Сообщение о возгорании в автомобиле «Форд-Фокус» на ТКАД рядом с СНТ «Липовый остров» поступило в 9.59. На место пожара выезжали две единицы пожарной техники и семь человек личного состава. В настоящее время огонь потушен, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас дознаватели выясняют причины пожара.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в августе ночью на одной из парковок областного центра сгорел автомобиль «Вольво». Пожарных вызвали очевидцы происшествия. Они же залили снятое ими видео в социальные сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU