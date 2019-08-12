2019-08-12T09:05:05+03:00
Происшествия

В Тюмени ночью сгорела дорогая иномарка

Пожарные предполагают, что машину могли поджечь
Вадим Бегун
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В Тюмени сгорел автомобиль: его могли поджечь. Скриншот из видео.В Тюмени сгорел автомобиль: его могли поджечь. Скриншот из видео.
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Минувшей ночью на парковке в Тюмени сгорел автомобиль «Вольво». Пожарных вызвали очевидца происшествия. Они же залили снятое ими видео в социальные сети.

Машина загорелась на парковке по улице 50 лет ВЛКСМ. Горожане, находящиеся неподалеку, тут же позвонили в МЧС и рассказали о случившемся. На видеокадрах видно, как огонь полностью поглотил транспортное средство, и пламя могло перекинуться на соседние машины.

– Вызов поступил в 03.15. На место происшествия оперативно приехали две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. Автомобиль сгорел по всей площади, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, добавив, что предварительная причина пожара – занесение открытого источника огня.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в центре города сгорел частный дом и несколько автомобилей. По счастливой случайности никто из людей в результате пожара не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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