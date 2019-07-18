В центре Тюмени сгорел частный дом и несколько автомобилей
В центре Тюмени на улице Малыгина рано утром горел частный дом. Многочисленные очевидцы происшествия заполонили социальные сети фотография с места событий.
– Вызов поступил в сегодня 05.57. В 6.01 наши бригады первыми прибыли на место. Всего работало десять единиц спецтехники. Огонь охватил территорию на площади порядка ста квадратных метров. В результате происшествия пострадали три припаркованных около дома машины, – рассказал пресс-секретарь Главного управления МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.
Он также сообщил, что никто из людей в результате пожара не пострадал. Причина случившегося пока неизвестна. В настоящий момент на месте инцидента работают дознаватели.
Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в районе Маяка дотла сгорел многоквартирный дом. Черный дым и сильный запах гари от пожара был виден и чувствовался за несколько кварталов.
ИСТОЧНИК KP.RU