2019-07-18T09:18:29+03:00
Происшествия

В центре Тюмени сгорел частный дом и несколько автомобилей

Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели
Вадим Бегун
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В Тюмени рано утром сгорел частный дом и три автомобиля. Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени рано утром сгорел частный дом и три автомобиля. Фото - "ЧС Тюмень".
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В центре Тюмени на улице Малыгина рано утром горел частный дом. Многочисленные очевидцы происшествия заполонили социальные сети фотография с места событий.

– Вызов поступил в сегодня 05.57. В 6.01 наши бригады первыми прибыли на место. Всего работало десять единиц спецтехники. Огонь охватил территорию на площади порядка ста квадратных метров. В результате происшествия пострадали три припаркованных около дома машины, – рассказал пресс-секретарь Главного управления МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Он также сообщил, что никто из людей в результате пожара не пострадал. Причина случившегося пока неизвестна. В настоящий момент на месте инцидента работают дознаватели.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в районе Маяка дотла сгорел многоквартирный дом. Черный дым и сильный запах гари от пожара был виден и чувствовался за несколько кварталов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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