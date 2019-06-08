2019-06-08T08:46:14+03:00
Происшествия

В Тюмени в районе Маяка дотла сгорел особняк

Страшный пожар случился под утро
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Тюмени в районе Маяка сгорел особняк. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтактеВ Тюмени в районе Маяка сгорел особняк. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

В четыре утра 8 июня сгорел дом в районе Маяка в Тюмени уже полностью был объят пламенем. «Жаворонки» вовсю делали эпичные фото на фоне рассвета.

Чёрный дым и сильный запах гари от пожара был виден и чувствовался за несколько кварталов. Как выяснилось позже. Возгорание произошло в частном секторе по улице Куйбышева, что недалеко от парка по улице Новая. Сгоревший дом располагался за бывшим туберкулёзным диспансером.

По данным МЧС России по Тюменской области, четырёхэтажный дом загорелся в 3:42 утра. Пожарные расчёты прибыли на место в 3:47. Всего на тушении работали 10 единиц техники и 28 человек личного состава. Ликвидация пожара зарегистрирована в 5:02. Дом полностью сгорел. Погибши и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожилые тюменцы изучают правильные тренировки
Погода в Тюмени 8 июня: дождь и сильный ветер
Срочно: полиция в Тюмени разыскивает преступника, расстрелявшего в офисе мужчину
Александр Моор: 3-е место Тюменской области в национальном рейтинге - высокий результат
Стала известна дата довыборов в Тюменскую областную думу
Знаменитая игротека «Конструктория» вновь приедет в Ишим
Около 300 участников съедутся на финал Всероссийских армейских игр в Тюмень
Преступника, сбежавшего из колонии-поселения Тюмени, задержали
Тюменские сироты могут претендовать на обучение в Московской академии СКР
Тюменская область в тройке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выступит в Тюмени
Более 400 кленов, тополей и берез незаконно срубили в Тюмени
В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту
С начала года тюменцы нарушили ПДД на 286 миллионов рублей
Тюменские фермеры рассказали депутату Госдумы Брыкину о проблемах крестьянских хозяйств
Спасение в воздухе: тюменский хирург остановил приступ удушья у малыша на борту самолета
Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве по созданию НОЦ на полях ПМЭФ
МРСК Сибири и МегаФон запустят совместные проекты развития технологий
В Тюмени бизнес-леди мгновенно оплатила 100-тысячный штраф, когда не смогла продать авто
От частного к общему: депутат Госдумы Николай Брыкин взял на контроль обращения тюменцев
Тюменцы могут получить гранты на реализацию волонтерских проектов
Девятиклассники Тюменской области узнали результаты первых экзаменов
В пришкольных лагерях Тюменского района отдохнут более 6 тысяч детей
Новые автобусные остановки появились в Тюмени
Погода в Тюмени 7 июня: день пройдет без осадков, но с сильным ветром
YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные инфраструктурные продукты для компании «МегаФон»