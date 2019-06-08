В Тюмени в районе Маяка дотла сгорел особняк

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-08T08:46:14+03:00

В Тюмени в районе Маяка сгорел особняк. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте

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В четыре утра 8 июня сгорел дом в районе Маяка в Тюмени уже полностью был объят пламенем. «Жаворонки» вовсю делали эпичные фото на фоне рассвета.

Чёрный дым и сильный запах гари от пожара был виден и чувствовался за несколько кварталов. Как выяснилось позже. Возгорание произошло в частном секторе по улице Куйбышева, что недалеко от парка по улице Новая. Сгоревший дом располагался за бывшим туберкулёзным диспансером.

По данным МЧС России по Тюменской области, четырёхэтажный дом загорелся в 3:42 утра. Пожарные расчёты прибыли на место в 3:47. Всего на тушении работали 10 единиц техники и 28 человек личного состава. Ликвидация пожара зарегистрирована в 5:02. Дом полностью сгорел. Погибши и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU