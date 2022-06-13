Московская студия рисования Draw&Go при поддержке СИБУРа проведет бесплатные мастер-классы по живописи в Тобольске

Фото: предоставлено КП

В рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» c 4 по 17 июля в Тобольске вновь пройдут мастер-классы по рисованию московской студии Draw&Go. Принять участие в них могут все желающие, вне зависимости от навыков рисования.

Студия Draw&Go возвращается в Тобольск с обновленной программой, чтобы провести 40 бесплатных мастер-классов за 14 дней проекта. По итогам занятий состоится конкурс и выставка лучших работ участников. Победители получат боксы для рисования, разработанные арт-директором Draw&Go, а работы финалистов будут размещены на афишах и баннерах города.

Новая программа мастер-классов

Food-иллюстрация. Маркеры.

Travel-иллюстрация. Маркеры.

Ботаническая открытка. Маркеры.

Garden Art. Акрил.

Космос акрилом на круглых холстах.

Акриловая живопись.

Космическая акварель.

Fashion-иллюстрация. Акварель.

Food Art на круглых холстах. Акрил.

Анималистическая открытка. Акварель.

Интерьерная живопись. Акрил.

Пастель.

Пейзаж акварелью. Открытка.

Акрил на мини холстах. Имприматура.

Ботаническая акварель.

Фото: предоставлено КП

Занятия пройдут в детской школе искусств по адресу: ул. Челюскинцев, 1, 2-й этаж.

Все необходимые материалы предоставляет студия.

Длительность занятия – от 1 часа 30 минут до двух часов, на занятии присутствует максимум 15 человек.

Для того чтобы посетить интересующие мастер-классы, нужно зарегистрироваться на сайте drawandgo-sibur.ru. Можно выбрать до трех занятий на одного человека. Запись начинается 22 июня.

Студия Draw&Go проведет мастер-классы и для профессиональных художников. 17 июля для них пройдет серия занятий: акриловая живопись в авторской технике Draw&Go, краткий ввод в теорию и практику fashion-иллюстрации, мастер-класс по космической акварели и основные принципы взаимодействия с учениками по специально разработанному пособию от студии рисования.

Фото: предоставлено КП

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте drawandgo-sibur.ru и загрузить ее вместе со своим портфолио. Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

– В прошлом году программа студии рисования Draw&Go прошла в Тобольске впервые. Она собрала более 400 участников. Мы увидели, что такой вид досуга и саморазвития оказался актуальным для жителей города, и в этом году возвращаемся с новой программой. Горожане освоят новые техники живописи и смогут открыть для себя что-то новое, – отметила Елена Бельская, начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО «ЗапСибНефтехим».

Фото: предоставлено КП

Мастер-классы продолжают программу по изучению живописи, стартовавшую в Тобольске в 2021 году.

«Прекрасная команда преподавателей, за два часа получилась работа, которая радует мою душу. Я познакомилась с приемами пастели и работой с цветом. Успехов в вашей творческой работе. Спасибо Сибуру за предоставленную возможность участвовать в мастер-классе!» (Садовникова Наталья, 54 года, музыкальный руководитель в детском саду, г. Тобольск).

«Очень понравился мастер-класс. Открытые и добрые художники, всегда готовы помочь в работе. Всё понятно объясняют и очень интересно рассказывают.Надеемся, что студия снова приедет в Тобольск!» (Черепанова Александра, 11 лет, школа № 16, г. Тобольск).

«Мастер-класс был замечательно организован, за такой небольшой промежуток времени удалось создать чудесную картину. Художники отзывчивые, помогали, объясняли и подсказывали в процессе работы. Заряжали позитивом :) Материалов было достаточно, также была возможность перекусить печеньем, конфетами и соком. Спасибо за эти волшебно проведенные два часа». (Малышева Дарина, 17 лет, ЧОУ ТПГ, г. Тобольск).

Возрастное ограничение: 6+

Справка «КП»

О программе «Формула хороших дел»

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте www.formula-hd.ru.

Контакты:

+7-985-366-36-41

hello@drawandgo.ru drawandgo-sibur.ru https://vk.com/drawandgo.tobolsk

Адрес мастер-классов: ДШИ, ул. Челюскинцев, 1, 2-й этаж

Фото: студия рисования Draw&Go