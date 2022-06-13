Московская студия рисования Draw&Go при поддержке СИБУРа проведет бесплатные мастер-классы по живописи в Тобольске

Фото: предоставлено КП
В рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» c 4 по 17 июля в Тобольске вновь пройдут мастер-классы по рисованию московской студии Draw&Go. Принять участие в них могут все желающие, вне зависимости от навыков рисования.
Студия Draw&Go возвращается в Тобольск с обновленной программой, чтобы провести 40 бесплатных мастер-классов за 14 дней проекта. По итогам занятий состоится конкурс и выставка лучших работ участников. Победители получат боксы для рисования, разработанные арт-директором Draw&Go, а работы финалистов будут размещены на афишах и баннерах города.
Новая программа мастер-классов
Food-иллюстрация. Маркеры.
Travel-иллюстрация. Маркеры.
Ботаническая открытка. Маркеры.
Garden Art. Акрил.
Космос акрилом на круглых холстах.
Акриловая живопись.
Космическая акварель.
Fashion-иллюстрация. Акварель.
Food Art на круглых холстах. Акрил.
Анималистическая открытка. Акварель.
Интерьерная живопись. Акрил.
Пастель.
Пейзаж акварелью. Открытка.
Акрил на мини холстах. Имприматура.
Ботаническая акварель.
Фото: предоставлено КП
Занятия пройдут в детской школе искусств по адресу: ул. Челюскинцев, 1, 2-й этаж.
Все необходимые материалы предоставляет студия.
Длительность занятия – от 1 часа 30 минут до двух часов, на занятии присутствует максимум 15 человек.
Для того чтобы посетить интересующие мастер-классы, нужно зарегистрироваться на сайте drawandgo-sibur.ru. Можно выбрать до трех занятий на одного человека. Запись начинается 22 июня.
Студия Draw&Go проведет мастер-классы и для профессиональных художников. 17 июля для них пройдет серия занятий: акриловая живопись в авторской технике Draw&Go, краткий ввод в теорию и практику fashion-иллюстрации, мастер-класс по космической акварели и основные принципы взаимодействия с учениками по специально разработанному пособию от студии рисования.
Фото: предоставлено КП
Для участия необходимо заполнить анкету на сайте drawandgo-sibur.ru и загрузить ее вместе со своим портфолио. Участие бесплатное. Количество мест ограничено.
– В прошлом году программа студии рисования Draw&Go прошла в Тобольске впервые. Она собрала более 400 участников. Мы увидели, что такой вид досуга и саморазвития оказался актуальным для жителей города, и в этом году возвращаемся с новой программой. Горожане освоят новые техники живописи и смогут открыть для себя что-то новое, – отметила Елена Бельская, начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО «ЗапСибНефтехим».
Фото: предоставлено КП
Мастер-классы продолжают программу по изучению живописи, стартовавшую в Тобольске в 2021 году.
«Прекрасная команда преподавателей, за два часа получилась работа, которая радует мою душу. Я познакомилась с приемами пастели и работой с цветом. Успехов в вашей творческой работе. Спасибо Сибуру за предоставленную возможность участвовать в мастер-классе!» (Садовникова Наталья, 54 года, музыкальный руководитель в детском саду, г. Тобольск).
«Очень понравился мастер-класс. Открытые и добрые художники, всегда готовы помочь в работе. Всё понятно объясняют и очень интересно рассказывают.Надеемся, что студия снова приедет в Тобольск!» (Черепанова Александра, 11 лет, школа № 16, г. Тобольск).
«Мастер-класс был замечательно организован, за такой небольшой промежуток времени удалось создать чудесную картину. Художники отзывчивые, помогали, объясняли и подсказывали в процессе работы. Заряжали позитивом :) Материалов было достаточно, также была возможность перекусить печеньем, конфетами и соком. Спасибо за эти волшебно проведенные два часа». (Малышева Дарина, 17 лет, ЧОУ ТПГ, г. Тобольск).
Возрастное ограничение: 6+
Справка «КП»
О программе «Формула хороших дел»
Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте www.formula-hd.ru.
Контакты:
+7-985-366-36-41
hello@drawandgo.ru drawandgo-sibur.ru https://vk.com/drawandgo.tobolsk
Адрес мастер-классов: ДШИ, ул. Челюскинцев, 1, 2-й этаж
Фото: студия рисования Draw&Go