Тюменцам показали, как говорили раньше и как сейчас, с помощью забавных карточек. Фото: Моя территория Тюмень.

Тюменцам показали, как говорили раньше и сейчас, с помощью забавных карточек. Их подготовили сотрудники мультицентра «Моя территория».

– Мы взяли устаревшие фразы, которые использовали в России раньше. Целью было показать, насколько у нас гибкий язык и как он менялся со временем. Например: самое старое слово «лапти» никто уже не использует, наши родители в свое время обзывали обувь «педалями», – пояснили в мультицентре.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что посетители мультицентра «Моя территория» в Тобольске поучаствуют в квизе и узнают интересные факты о России. Мероприятие стартует в 14.00. Квиз «Умом Россию – понять» проводит Александр Теренин. Команды в ходе мероприятия узнают, насколько многогранна и удивительна история и география России. Вопросы будут касаться именно этих двух областей.