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Общество12 июня 2022 7:46

Посетители мультицентра в Тобольске поучаствуют в квизе и узнают интересные факты о России

Мероприятие стартует в 14.00
Сергей Швецов
Посетители мультицентра в Тобольске поучаствуют в квизе и узнают интересные факты о России. Фото: "Моя Территория Тобольск" в ВК.

Посетители мультицентра в Тобольске поучаствуют в квизе и узнают интересные факты о России. Фото: "Моя Территория Тобольск" в ВК.

Посетители мультицентра «Моя территория» в Тобольске поучаствуют в квизе и узнают интересные факты о России. Мероприятие стартует в 14.00.

– квиз «Умом Россию – понять» проводит Александр Теренин. Команды в ходе мероприятия узнают, насколько многогранна и удивительна история и география России. Вопросы будут касаться именно этих двух областей, – пояснила одна из организаторов Елизавета Болотова.

Например, участникам предстоит расположить несколько городов в порядке их удаленности от Москвы, а также расположить регионы в порядке возрастания их порядкового номера, передает «МегаТюмень».