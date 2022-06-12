Посетители мультицентра в Тобольске поучаствуют в квизе и узнают интересные факты о России. Фото: "Моя Территория Тобольск" в ВК.

Посетители мультицентра «Моя территория» в Тобольске поучаствуют в квизе и узнают интересные факты о России. Мероприятие стартует в 14.00.

– квиз «Умом Россию – понять» проводит Александр Теренин. Команды в ходе мероприятия узнают, насколько многогранна и удивительна история и география России. Вопросы будут касаться именно этих двух областей, – пояснила одна из организаторов Елизавета Болотова.

Например, участникам предстоит расположить несколько городов в порядке их удаленности от Москвы, а также расположить регионы в порядке возрастания их порядкового номера, передает «МегаТюмень».