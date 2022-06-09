На Лесобазе в Тюмени бетономешалка на скорости снесла три легковушки. Фото: скриншот с видео

На Лесобазе в Тюмени бетономешалка на скорости снесла три легковушки. Дорожный инцидент случился накануне, 8 июня. Видеозапись с места происшествия попала в интернет. На ней видно, как тяжелая машина, не успев остановиться, на скорости сносит машины – «Ладу-Весту», «Ладу XRay» и «Фольсваген».

– Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Камчатской. По предварительным данным, водитель бетономешалки не успел затормозить перед машинами, которые стояли на светофоре, – пояснили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что пострадал водитель «Весты». У 58-летнего мужчины диагностировали легкие повреждения. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на объездной дороге в районе СНТ «Рябинка» в Тюмени произошло серьезное ДТП. Здесь бетономешалка на скорости врезалась в трактор, сообщают очевидцы аварии. По предварительным данным, водитель бетономешалки не выбрал безопасную дистанцию.